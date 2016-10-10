Нижний Новгород, 10 октября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. ФАС РФ возбудило в отношении правительства Нижегородской области дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФАС, ситуация касается инвестиционной надбавки к тарифам на утилизацию мусора для ООО «МАГ Груп».

Alan Levine Мусор

Введение этой надбавки может привести к существенному увеличению затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в зоне обслуживания ООО «МАГ Груп», и к незапланированному повышению расходов участников рынка.

По данным ФАС, еще в 2012 году правительство Нижегородской области утвердило техническое задание техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «МАГ Груп» по строительству межмуниципального полигона для размещения отходов, который будет обслуживать города Нижний Новгород и Дзержинск, а также Володарский район Нижегородской области.

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Позже распоряжением правительства №349 данная программа была утверждена. В ее рамках предусмотрены мероприятия со сроком реализации с 2016 по 2022 год на сумму 2694,408 млн рублей. Срок возврата инвестиций пределен до 2023 года. В качестве источников финансирования планируются заемные средства в объеме 2694,408 млн рублей. Возврат инвестиций предусмотрен за счет инвестиционных надбавок к тарифу в объеме 4245,509 млн рублей.

Таким образом, тариф ООО «МАГ Груп» на услуги по утилизации ТБО с учетом инвестиционной надбавки составил 131,69 рублей в период за с 1 января по 30 июня 2016 года.

С 1 июля этот же тариф составил уже 308,54 рублей за кубометр, увеличившись более чем в 2 раза. Владельцы некоторых других полигонов также подняли свои расценки, и все это привело к повышению тарифов на вывоз мусора для населения.Читайте также: С 2017 года в России запретят захоронение большинства видов отходов

На основании многочисленных жалоб о завышении тарифов со стороны «МАГ Груп», поступивших в ФАС, антимонопольный орган направил в правительство Нижегородской области предупреждение о прекращении действий нарушающих антимонопольное законодательство и отмене распоряжения №349, которым была утверждена инвестиционная программа «МАГ Груп»

Правительство ознакомилось с этим документом, но исполнять его не стало, о чем официально уведомило ФАС.

В ответ ФАС возбудило дело в отношении областного правительства.