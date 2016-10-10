Челябинск, 10 октября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Петиция для сбора подписей под обращением к президенту, Госдуме и Генпрокуратуре России создана в связи с ДТП, произошедшем 8 октября в Челябинске в результате которого погибли двое сотрудников скорой помощи и младенец, передает корреспондент ИА REGNUM.

На месте трагедии

Петиция создана на интернет платформе по сбору виртуальных подписей. В обращении описана трагедия, произошедшая 8 октября в Челябинске с экипажем скорой медицинской помощи (СМП), и требование к властям о полном и беспристрастном расследовании обстоятельств случившегося. Предполагаемому виновнику ДТП просят назначить пожизненный срок. Также авторы письма призывают власти держать дело на особом контроле, чтобы предполагаемый преступник не ушел от наказания. На текущий момент под обращением подписалось более 3000 пользователей.

Сейчас 27-летний Александр Филин находится под арестом. Ему вменяют часть 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Свердловском проспекте возле ТК «Орбита» произошло смертельное ДТП. Пьяный 27-летний водитель на иномарке «Хонда» столкнулся с «Газелью» СМП, в которой находились четверо взрослых и годовалый ребенок. От удара «Газель» вылетела с дороги и ударилась об электроопору. Погиб водитель и фельдшер скорой, позже скончался 10-месячный мальчик. Его мать и еще одна фельдшер были доставлены в реанимацию. Пьяный водитель иномарки отделался травмой ноги. В отношении него заведено уголовное дело. Районный суд постановил поместить предполагаемого виновника в СИЗО минимум до 8 декабря. Ведётся расследование всех обстоятельств происшествия.

Событие всколыхнуло работников СМП и других горожан. Люди организовали импровизированный мемориал на месте трагедии, возле сломанной железобетонной электроопоры. К нему люди и сотрудники скорой помощи принесли цветы и лампады, которые зажгли. Кроме этого, горожане принесли много детских мягких игрушек.

9 октября в Челябинске сотрудники СМП включали сирену служебных машин, выражая таким образом свою скорбь. К акции подключились медики из других городов России. Многие участники акции сделали и выслали фотографии со словами поддержки коллег.

10 октября сослуживцы погибших приехали к месту аварии и выразили свои соболезнования у импровизированного мемориала. К акции присоединились горожане.