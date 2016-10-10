Пекин, 10 октября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Внутреннее законодательство страны не должно подменять международные правовые акты в сфере сотрудничества по борьбе с терроризмом, заявили представители МИД Китая, сообщает 10 октября Reuters.

911 Photos Теракт 11 сентября

Представители МИД Китая заявили, что КНР выступает против всех форм терроризма и поддерживает международное сообщество в борьбе с терроризмом, однако способы борьбы с ним должны соблюдать международные правовые акты.

«Китайская сторона считает, что международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом должно … уважать международное право и принципы международных отношений, в том числе основополагающий принцип суверенного равенства наций», — сказал пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан.

Напомним, 28 сентября Конгресс США подавляющим большинством голосов отклонил вето президента США Барака Обамы против законопроекта «Справедливость против спонсоров терроризма» (Jasta).

Данный закон позволит гражданам США, пострадавшим в результате террористической атаки 11 сентября 2001 года, подать иск на Саудовскую Аравию. Пятнадцать из 19 угонщиков самолетов были гражданами Саудовской Аравии. КНР напомнил США, что данный закон нарушает принцип суверенного равенства наций.