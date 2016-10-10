Симферополь, 10 октября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Ялта вошла в десятку популярных городов среди семей со школьниками на осенних каникулах по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 октября по 6 ноября, сообщает интернет-сервис RoomGuru.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ялта

По данным турпортала, в Ялту на осенние каникулы туристы с детьми приедут в среднем на пять дней и заплатят за проживание 3,2 тысячи рублей в сутки. В Петербург — на 3,5 дня (3,1 тыс. рублей в сутки), в Москву — на 4 дня (3,4 тыс. рублей), а в Сочи — на 5 дней (3,6 тыс. рублей).

Также в ТОП-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Псков и Великий Новгород.

«Дешевле всего проживание в дни осенних каникул обойдется в Великом Новгороде (2,7 тысяч рублей), а дороже всего — в Сочи», — отмечают аналитики портала.

В министерстве курортов и туризма Крыма обещают школьникам «яркие впечатления» и организуют акцию «Осенние каникулы», в рамках которой ведомство подготовило реестр объектов размещения, предлагающих специальные условия для отдыха с детьми в осенние школьные каникулы 2016 года.

«Санатории, гостиницы и малые отели предлагают семьям с детьми развлекательные и экскурсионные программы, клубные и литературные мероприятия, отдельное детское меню, а также скидки на проживание. На сегодняшний день реестр содержит 32 объекта размещения и систематически обновляется», — сообщили в курортном ведомстве республики.

«Для туристов с детьми нужно обязательно организовывать яркие впечатления. Особенно интересной поездка в Крым может стать для школьников, изучающих по программе историю нашей страны», — подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Также на сайте министерства можно найти «реестр объектов туристского показа и объектов развлечений», планирующих работать в период осень 2016 — весна 2017.

По данным Турстата, в 2016 году число путешествий с детьми по России выросло на 20% по сравнению с 2015 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, Ялта заняла второе место (на первом — Сочи) по популярности среди городов для отдыха в бархатный сезон среди поисковых запросов в интернете, а также по данным броней отелей и апартаментов для проживания с 1 сентября по 31 октября 2016 года.

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