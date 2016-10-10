Пошехонье, Ярославская область, 10 октября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Ярославский областной суд обязал администрацию Пошехонского района обустроить универсальную спортивную площадку для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональной прокуратуре, бюджетные средства на это были перечислены еще в конце 2012 года.

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История с освоением этих денег, озвученная ярославскими СМИ, стала поводом для скандала. Как сообщалось в региональной прессе, обустройство спортплощадки у школы № 1 было профинансировано в рамках областной целевой программы. Общая стоимость работ составила 1 942 000 рублей, из них 1,6 млн — средства регионального бюджета, остальное — местное софинансирование.

Заказчиком выступила администрация школы № 1, причем контракт на обустройство площадки был заключен с единственным поставщиком — владимирской фирмой ООО «Стройиндустрия» через 6 дней после последнего аукциона. Отметим, что всего аукционов было три, и все признаны несостоявшимися.

После подписания договора директор организации-подрядчика дважды представлял директору школы акты выполненных работ. При этом реально работы выполнены не были, а их стоимость оказалась завышенной. Директор подписала акты и документы на оплату. Как уточнили позднее в СУ СКР по Ярославской области — в надежде на то, что подрядчик все-таки выполнит свои обязательства. Деньги подрядчик успешно получил, а спортплощадку так и не сделал.

В 2014 году Ярославский Следственный комитет возбудил в отношении директора школы уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатное отношение к должностным обязанностям). Но дело было закрыто — каким-то чудом ущерб оказался менее 1,5 миллионов рублей. Как выяснилось в ходе расследования, подрядчик выполнил часть работ. В частности, разработал грунт на площадке, сделал песчаную подстилку и синтетическую прослойку, выкопал ямы под ограждение и ворота, завез покрытие из резиновой крошки (резиновые плитки) и бетонные плиты. Итого затраты, по выводам следствия составили 748 тыс рублей.

Как отмечает Ярославская областная прокуратура, средства, полученные за несуществующую спортплощадку, с подрядчика взысканы. Правда, когда они будут получены — неизвестно. Организация признана банкротом, и заказчик включен в реестр кредиторов.

Прокуратура в судебном порядке потребовала обязать администрацию Пошехонского района довести работы по обустройству спортплощадки до конца.

«Такая площадка в районе необходима, поскольку имеющегося количества спортивных сооружений недостаточно, многие из них не отвечают техническим и санитарным требованиям», — подчеркивается в официальном сообщении прокуратуры.

Районный суд в удовлетворении этих требований отказал, однако апелляционная инстанция с этой позицией не согласилась. Ярославский областной суд согласился с тем, что спортплощадка не достроена «в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами администрации Пошехонского района обязанности по выбору подрядчика, контролю за проведением, а также по приемке выполненных работ, то есть по обстоятельствам, за которые отвечает администрация района».