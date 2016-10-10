Москва, 10 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В Москве заявили о продолжении строительных работ на станции метрополитена «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии. Как заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, станция готова на 90%, сообщает информационный центр Стройкомплекса Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

«Работа идет в напряженном режиме. На стройке занято порядка 4 000человек», — уточнил он, добавив, что новая станция строится в поселении Внуковское в ТиНАО столицы.

Чиновник пояснил, что метро до станции «Рассказовка» строят в несколько этапов. В первый этап велись работы от «Делового центра» до «Парка Победы», во второй этап — от «Парка Победы» до «Раменок». Ввод в эксплуатацию третьего отрезка от «Раменок» до «Рассказовки» намечен на 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Москвы заявили, что полностью Калининско-Солнцевскую линию метро достроят к 2020 году. При этом отметили, что средства, направляемые на строительство метрополитена, сокращаться не будут.