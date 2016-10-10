Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти начал рассмотрение исков комитета по строительству Санкт-Петербурга к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском острове — структурам корпорации «Трансстрой». Смольный просит суд подтвердить законность одностороннего разрыва контрактов с «Трансстроем» и его дочерними предприятиями в июле 2016 года.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

«Выступая по первому рассматривающемуся сегодня иску — к «Инжиниринговой корпорации Трансстрой», занимавшейся работами по проектированию и строительству, — представители истца заявили, в частности, о выявленных нарушениях противопожарной безопасности при производстве работ, привлечении мигрантов-нелегалов, срыве сроков и т.д.», — сообщает 10 октября издание городского правительства «Петербургский дневник».

Если суд признает правоту истца, встанет вопрос о возмещении ответчиком полученных авансовых платежей. Суд продолжит рассмотрение иска комитета по строительству 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, корпорация «Трансстрой» и ее дочерняя компания «Инжтрансстрой-СПб», непосредственно являвшаяся генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, в свою очередь также подали в Арбитражный суд три иска к комитету по строительству Санкт-Петербурга в связи с расторжением госконтракта на строительство стадиона «Зенит-Арена».

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По данным СМИ, истцы требуют оплаты не принятых Смольным работ на стадионе на сумму в 1,8 млрд рублей, а также оспаривают внесение их в реестр недобросовестных поставщиков, которое произошло по инициативе Смольного. Рассмотрение первого иска корпорации «Трансстрой» к комитету по строительству Санкт-Петербурга назначено на 19 октября 2016 года.

Контракты с АО «Корпорация «Трансстрой» и ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой — СПб», а также АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» на строительство стадиона на Крестовском острове действовали с 2007 года.

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После их одностороннего расторжения в августе 2016 года Смольный заключил два госконтракта с новым генподрядчиком стадиона — ОАО «Метрострой». Стоимость собственно достройки «Зенит-Арены» оценена в 5,4 млрд рублей, еще 2,4 млрд рублей предполагается потратить на то, чтобы привести в порядок прилегающую территорию на Крестовском острове.

Стадион, имеющий неофициальное название «Зенит-Арена», должен быть сдан до конца декабря 2016 года. На стадионе в 2017 году пройдут матчи футбольного Кубка конфедераций, а в 2018 году состоится несколько матчей Чемпионата мира по футболу, включая один из полуфиналов.

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове началось в 2007 году. Его окончание переносилось несколько раз и в настоящий момент запланировано на декабрь 2016 года. Проект корректировался несколько раз, первоначальная стоимость составляла 6,7 млрд рублей. В июне 2016 года смета строительства стадиона составила 39,2 миллиарда рублей.