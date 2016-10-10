Москва, 10 октября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Москве продолжают строительные работы Северо-Восточной хорды. Как написал в свом официальном Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, в 2018 году планируют завершить второй участок хорды, который свяжет трассу М11 с Дмитровским шоссе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство Северо-Восточной хорды

«Открытие этого участка СВХ позволит соединить трассу М11 с Дмитровским шоссе и улучшить транспортную доступность северных районов Москвы», — написал Собянин.

Градоначальник добавил, что уже завершены работы на первом участке до Фестивальной улицы.

Напомним, ранее Собянин сообщил, что Северо-восточная хорда должна обеспечить выход транспортного потока с платной дороги Москва — Санкт-Петербург вдоль Октябрьской железной дороги, параллельно МЦК до так называемой Косинской развязки, в месте пересечения МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы. Длина новой автомагистрали — 26,6 км.