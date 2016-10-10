Барнаул, 10 октября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Алтайское краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры обнародовало сегодня, 10 октября, информацию о том, что по состоянию на начало октября Алтайский край занимает 2 место в России по минимальной стоимости бензина марки Аи-92 (33,27 руб./л). Дешевле этот вид топлива продают только в Ярославской области (33,20 руб./л).

reference.com Бензин

Также в регионе зарегистрирована одна из самых низких (4 место) цен на дизельное топливе (32,86 руб./л) и бензин марки Аи-95 (36,54 руб./л) — 6 место.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цена бензина на алтайских АЗС продолжает снижаться. По данным оперативного мониторинга розничных цен на крупнейших сетевых заправочных станциях региона, который еженедельно формирует УФАС по Алтайскому краю, за период с 26 сентября по 2 октября снижение розничных цен на бензин марки АИ-92 составило до 30 копеек за литр.

Снижение розничных цен в Алтайском крае на моторное топливо отмечается с начала осеннего периода.