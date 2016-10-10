Киев, 10 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Украина может выйти из состава организации Содружества независимых государств (СНГ). Об этом 9 октября заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина», передает ИА REGNUM.

State Department photo Основной союзник США

Он сообщил, что в настоящее время официальный Киев уже прорабатывает этот вопрос. «У нас есть несколько десятков соглашений, которые касаются, например, взаимного признания дипломов, выплат пенсий. Сейчас мы завершаем работу, которая позволит нам урегулировать эти соглашения. Я являюсь последовательным сторонником выхода из СНГ», — заверил Климкин.

В свою очередь, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак в эфире программы «Левый берег с Соней Кошкиной» сказал, что Украина работает над получением статуса «основного союзника» США вне НАТО.

По его словам, у Украины есть «большие» шансы стать 17-й страной, которая будет иметь статус союзника США. Полторак пояснил, что Киев ведет переговоры с США на эту тему, и уже в конце октября на Украину приедет его советник — американский отставной генерал Джон Абизаид для усиления сотрудничества Украины с США.

«В 2015 году нами была принята Военная доктрина, которая определяет четкие задачи: первое — европейский курс, второе — вступление в НАТО. Над этим мы работаем. Относительно статуса особого партнера, от президента Украины есть задача работать в этом направлении», — подтвердил Полторак.

Напомним, статус основного союзника вне НАТО (MNNA) имеют 16 стран мира. В частности Египет, Израиль, Южная Корея, Япония, Австралия, Иордания, Новая Зеландия, Аргентина, Филиппины, Таиланд, Бахрейн и другие страны.

Напомним, в сентябре 2016 года США утвердили пакет военной помощи Израилю на 10 лет в размере 38 млрд долл. Соединенные Штаты будут ежегодно предоставлять Израилю военную помощь на сумму как минимум $3,8 млрд. В рамках нового договора США с 2018-го по 2027 год выделят 145,8 млн долларов для программы ПРО Израиля.