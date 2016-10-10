Париж, 10 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Необходимо, чтобы диалог президента Франции Франсуа Олланда и российского лидера Владимира Путина состоялся, об этом заявил бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон в эфире радиостанции Europe 1.

kremlin.ru Владимир Путин и Франсуа Олланд

«Конечно, он должен принять российского президента. Этот диалог был необходим в течение последних четырех лет», — сказал Фийон об Олланде.

Он напомнил, что после терактов в Париже Олланд заявил о намерении создать широкую коалицию для борьбы с терроризмом, участником которой должна была стать и Россия. Однако, отметил Фийон, «все это куда-то испарилось».

Бывший премьер-министр отметил, что проблема коренится в неспособности западных стран понять ситуацию в Сирии, а также в их бездействии в течение последних лет, отказе от сотрудничества с Москвой и переговоров с Асадом.

По словам Фийона, контроль над ситуацией в Сирии может быть установлен либо силами Асада, либо силами исламских фундаменталистов, промежуточный вариант отсутствует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франсуа Олланд в интервью телеканалу TF1 заявил, что пока ещё не решил, будет ли он встречаться с Владимиром Путиным во время его предстоящего визита в Париж. Олланд отметил, что если встреча состоится, он лично заявит российскому лидеру о недопустимости поддержки президента Сирии Башара Асада.

Кроме того, о несогласии Парижа с действиями России в Сирии заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. По его словам, в Международный суд будет направлено обращение, чтобы инициировать расследование военных преступлений в Сирии. При этом Россия находится под подозрением.