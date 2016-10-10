Москва, 10 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Минфин выступает против отмены возмещения НДС экспортерам сырья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний, отвечая на предложение депутата Госдумы Валерия Гартунга («Справедливая Россия») отменить возврат НДС экспортерам сырья.

«Отношение, на первый взгляд, отрицательное у нас, потому что, если мы сейчас будем дестимулировать наших экспортеров экспортировать сырье, то, соответственно, меньше будем получать валютной выручки, и соответственно, тот объем экспорта сырьевой продукции — он будет оставаться внутри России. Как это отразится на ценах, на доходности бизнеса этих предприятий, надо анализировать», — сказал министр, подчеркнув, что первая реакция на этот вопрос у него «отрицательная».

Силуанов добавил, что в бюджете на 2017−2019 годы заложены средства на поддержку экспортоориентированных предприятий.

«В бюджете предусмотрены необходимые ресурсы. У нас предусмотрены деньги непосредственно на субсидирование процентных ставок экспортеров, с одной стороны. С другой стороны — предусмотрены средства для предоставления гарантий по кредитам, которые экспортеры берут для реализации своей деятельности», — отметил министр финансов.