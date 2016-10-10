Челябинск, 10 октября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Конечный результат работы управленческой команды по улучшению инвестклимата формируется не только на региональном уровне, но и на уровне муниципалитетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Пресс-служба Министерства экономического развития Челябинской области Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров

«Есть несколько проблем. Ведомства, работа которых так или иначе связана с реализацией инвестиционных проектов и с предпринимательским климатом в целом, сейчас больше ориентированы на собственные целевые государственные программы. Чтобы они заинтересовались воплощением конкретных инвестпроектов и высокими показателями региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, необходимо ввести для сотрудников областных ведомств соответствующие показатели эффективности работы. Результат будет только при совместных усилиях губернатора, экономического блока правительства и всех ведомств», — отметил вице-губернатор.

«На уровне муниципалитетов существует другая проблема. Здесь все зависит от главы, поскольку в компетенции муниципалитетов находится очень много вопросов, напрямую влияющих на инвестиционный климат конкретной территории. Но на сегодня вопросы повышения инвестиционной привлекательности города и района не входят даже в первую десятку приоритетов для многих глав. На мой взгляд, конкретные показатели эффективности работы по повышению инвестпривлекательностимуниципалитета необходимо «зашить» в трудовой договор с главой администрации. Это могут быть, например, целевые показатели по вводу коммерческих объектов, по привлечению инвесторов, вводу в эксплуатацию новых производств», — сказал Руслан Гаттаров.

«И конечно же важна амбициозная команда, ориентированная на запуск крупных инвестиционных проектов. Любые рейтинги и КПЭ имеют ограниченную результативность. Они могут быть ориентирами, но никак не инструментами управления. Поэтому вопрос подбора команды, работающей на основании единых ценностей и корпоративной культуры, имеет первостепенное значение. Это недостаточное, но безусловно необходимое условие. Остальное — дело техники», — резюмировал чиновник.

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