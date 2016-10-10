Москва, 10 октября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Минобороны России готовится к созданию в Тартусе (Сирия) постоянной военно-морской базы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом сообщил замглавы Минобороны Николай Панков в Совфеде.

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«На территории Сирии у нас будет на постоянной основе военно-морская база в Тартусе. Соответствующие документы в настоящее время подготовлены, они проходят процедуру межведомственного согласования», — заявил он, указав на то, что степень готовности этих документов «достаточно высокая».

Комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения о бессрочном размещении в Сирии российской авиагруппы, верхняя палата парламента может одобрить закон на пленарном заседании 12 октября.

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В ходе дискуссии в Госдуме Панков сообщил, что министерство прорабатывает вопрос размещения военных баз во Вьетнаме и на Кубе. «Что касается нашего присутствия на дальних подступах, то мы этой работой занимаемся», — сказал Панков.