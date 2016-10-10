Радио REGNUM: первый выпуск за 10 октября
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум.
- Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию по беспилотной зоне в Алеппо;
- Париж намерен призвать Россию к ответу за"военные преступления» в Сирии;
- Резервный фонд будет исчерпан в 2017 году;
- В парламент Грузии по итогам выборов проходят три партии;
- В Сейм Литвы проходят шесть партий;
- В Приморье вместо вакцины от бешенства посоветовали идти в церковь;
- Министрам Британии нельзя носить часы Apple Watch;