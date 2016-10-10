Ярославль, 10 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Инициативы новой мэрии Ярославля по содержанию территорий города обернулись дополнительной и «непрофильной» нагрузкой для сотрудников ОАО «Ярославльводоканал». Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, людей ежедневно отправляют на уборку городских улиц.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Лужа

Эту информацию независимо друг от друга подтвердили несколько сотрудников предприятия. При этом люди настаивают на анонимности — они боятся, что их уволят.

«У нас тут беспредел творится. По приказу из мэрии всех снимают с рабочих мест и отправляют на уборку города — с утра и до вечера. Убираем листья. Все, кто не занят на срочной работе, уже вторую неделю выходят на эти «субботники». Оплаты за это никакой не предусмотрено. Единственное — кормят бесплатным обедом. Требовали выходить и в субботу», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM сотрудники «Ярославльводоканала».

По словам людей, «общественная нагрузка» у них появилась на прошлой неделе. Ожидается, что на этой неделе «Водоканал» также будет чистить улицы от листвы.

«При этом нашего желания никто не спрашивает. Все в приказном порядке. Люди не хотят, но возражать боятся. А погода — и дождь, и грязь. У нас все в шоке. Мало того, что свои территории убираем — теперь и весь город», — жалуются сотрудники «Водоканала».

В свою очередь, генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Сергей Лежнин утверждает, что никто сотрудников не принуждал идти на уборку города. Также он подчеркивает, что и от мэрии на этот счет поступил не приказ, а призыв о помощи — в меру возможностей.

«Да, мы действительно приняли участие в общегородском субботнике. Но абсолютно добровольно. Никто никого не заставлял! Никаких указаний из мэрии нам не поступало — попросили помочь, если есть возможность, но при условии, что это не отразится на производственном процессе. А возможность у нас есть — на предприятии избыточная численность персонала, и часть коллектива, скажем так, не имеет достаточной загруженности. При этом мы не планируем проводить сокращений — мы прекрасно понимаем сегодняшние условия жизни. Так почему бы в таком случае не помочь городу и не навести порядок?» — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Лежнин.

По поводу «приказного» характера просьбы помочь городу, о котором рассказывают сотрудники ОАО «Ярославльводоканал», генеральный директор предприятия пояснил, что, вероятно, люди неправильно поняли посыл руководства. Никаких репрессий и увольнений за отказ участвовать в уборке и быть не может, уверяет Сергей Лежнин.