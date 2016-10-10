Киев, 10 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. 24 ноября в Брюсселе пройдет саммит Украина — ЕС, на котором может решиться вопрос либерализации визового режима для украинцев. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает ИА REGNUM.

Andrew Bossi Флаги Украины и Евросоюза

«24 ноября, Дональд Туск, председатель Европейского совета, примет 18-й саммит Украина — ЕС. Он будет представлять ЕС вместе с Жаном-Клодом Юнкером, президентом Европейской комиссии. Президент Украины Петр Порошенко будет представлять Украину», — говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что участники саммита обсудят отмену визового режима для граждан Украины, реализацию Минских соглашений, а также меры по борьбе с коррупцией и согласование плана реформ.

В свою очередь, в эфире ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина» министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что решение о предоставлении гражданам страны безвизового режима будет принято ЕС или в октябре, или в ноябре 2016 года.

«У нас будет решение в октября-ноябре позитивное. Когда оно будет фактически работать — думаю, что будет работать через несколько месяцев… Это зависит от внутреннего процесса в рамках Европейского Союза», — добавил Климкин.

По его словам, решение данного вопроса не зависит от Украины, «а от того, каким образом Европейский парламент согласует механизмы реагирования на миграционные риски».

Напомним, первый раз Петр Порошенко заговорил о предоставлении ЕС безвизового режима Украине в октябре 2013 года, будучи сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте. В 2014 году будучи президентом Украины Порошенко дважды давал обещание об отмене виз с ЕС, в последний раз — 22 апреля 2015 года, в канун Рижского саммита.

При этом в декабре 2014 года Порошенко обещал добиться безвизового режима с ЕС еще в 2015 году. «Нет никакого оправдания, чтобы немедленно не получить отчет о завершении выполнения Украиной своих обязательств относительно безвизового режима. И уже на Рижском саммите в мае должно быть принято решение о безвизовом режиме относительно украинских граждан с ЕС», — рассказал Порошенко.

Позже, 18 декабря, Европейская комиссия окончательно приняла шестой отчет по выполнению Украиной требований Плана действий визовой либерализации. Безвизовый отчет Еврокомиссии не содержит никаких дополнительных условий или критериев отмены виз для украинцев.