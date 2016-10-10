Самара, 10 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. «По слухам, завтра по Самаре большие политические новости будут. Следите за сайтом Kremlin.ru», — написал в Facebook самарский политолог Олег Молчанов. Указ об отставке губернатора Николая Меркушкина будет опубликован 11 октября с представлением временно исполняющего обязанности главы Самарской области, сообщает Коммерсант.ru.

mcmurryjulie Отставка

«Решение было принято несколько дней назад, но указ об отставке не публиковался, поскольку до конца был неясен вопрос с преемником, — рассказал Олег Молчанов «Ъ».— Указ будет опубликован завтра вместе с представлением временно исполняющего обязанности. Это будет кандидат от «Ростеха», в Самаре уже был губернатором их представитель (Владимир Артяков возглавлял Самарскую область в 2007—2012 годах.— «Ъ»). В самарском Белом доме ждут Владимира Гутенева, избранного недавно в Госдуму по спискам «Единой России».

«Владимир Гутенев (в Думу избрался от региональной группы по Самарской, Ульяновской и Оренбургской областям) сообщил, что у него «нет абсолютно никакой информации» о том, что он является потенциальным сменщиком Николая Меркушкина, и от дальнейших комментариев отказался. «Я об этих слухах ничего не знаю», — сказал 9 октября о возможной отставке своего шефа пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние слухи о возможной отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина появились в начале декабря 2015 года, когда без объяснения причин было отменено его ежегодное послание губернской думе и представителям всех уровней власти.

Тогда появилась информация о якобы начатой в отношении него проверки Следственным комитетом России, Генпрокуратурой РФ и ФСБ. Как косвенное подтверждение отставки Меркушкина некоторые аналитики связывали с отменой визита в Самарский регион президента Владимира Путина, намеченного на 8 декабря.

Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ первого лица государства вылететь в Самару плохой погодой. Однако на тот момент погода не помешала полететь в столицу в спешном порядке губернатору Меркушкину, где он сделал основной доклад на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и оргкомитета «Россия-2018».

И даже тот факт, что Меркушкину дали возможность выступить перед президентом страны с докладом, не отменило разговоры в кулуарах власти о возможной отставке самарского губернатора.

Читайте также: Самарская политэлита обсуждает возможную отставку губернатора Меркушкина