Москва, 10 октября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Россия должна продолжать военную операцию до полной победы над терроризмом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Россия должна продолжать военную операцию до полной победы над терроризмом. Кроме того, наше участие в операции в Сирии не дает американцам активно вмешиваться во внутренние дела этой страны», — отметил Жириновский.

mil.ru Российская авиация в Сирии

«Россия не должна идти на уступки никому. Ни Нью-Йорку, ни Пекину, ни Киеву. Готовность договариваться нашими недругами воспринимается, как слабость», — отметил депутат Госдумы.

В частности, привел пример парламентарий, недавние договоренности по Сирии, где Россия пошла на уступки. Перемирие позволило боевикам в Алеппо провести перегруппировку сил, а затем договор был нарушен, причем в его нарушении была обвинена Россия, отмечает он.