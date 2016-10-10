Москва, 10 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум.



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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, сколько россиян слышали об аресте полковника полиции Дмитрия Захарченко, считают ли коррупцию в полиции массовым явлением и как оценивают ряд крупных уголовных дел, заведенных в недавнем прошлом.

На момент проведения опроса о Захарченко слышали 77% россиян. Больший интерес проявляют мужчины (82%) и пожилые люди (86%). Причем большинство граждан сходится во мнении, что найденные у фигуранта деньги нажиты нечестным путем — за счет краж, взяток (59%) и др. Доли ответов, оправдывающих Захарченко, крайне малы: 4% — что он их заработал, 1% — что выиграл, версия о подлоге («подставе») — 1%.

Дело полковника Захарченко воспринимается общественным сознанием скорее, как один из примеров довольно широко распространенной проблемы коррумпированности полицейской среды: 63% называют взяточничество в полиции массовым явлением, вдвое меньше (30%) — единичным случаем.

Среди нашумевших коррупционных дел, арест и обвинения полковника Захарченко, как одно из недавних, вспоминается в первую очередь — его назвал 21% опрошенных.

Крупные уголовные дела, заведенные по факту коррупции, жители страны в большинстве своем не считают проявлением системной борьбы властей со взяточничеством. Так, 57% называют их скорее показательными акциями, тогда как обратного мнения придерживаются только 33%.

Обвинения в адрес полковника полиции Дмитрия Захарченко граждане России считают обоснованными, но само это и другие коррупционные резонансные дела еще не убеждают людей в последовательности и бескомпромиссности курса властей на борьбу с коррупцией, делают вывод во ВЦИОМ.

«Коррупционные скандалы в нашем обществе привлекают внимание большинства граждан. В данный момент почти половина россиян «без подсказки» называют хотя бы одну фамилию из задержанных или уже осужденных высокопоставленных коррупционеров. Однако важно понимать, что большинство россиян продолжает считать это скорее показательной акцией, не способной в корне изменить ситуацию с этой проблемой в различных сферах общества. А значит, властям нужно придавать больше значения разъяснению целей и задач антикоррупционной политики», — комментирует председатель правления ВЦИОМ Константин Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 1−2 октября 2016 г. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.