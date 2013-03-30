Вашингтон, 10 октября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Командующий войсками США в Южной Корее генерал Винсент Брукс провел встречу с начальником штаба Сухопутных сил самообороны Японии генералом Тошия Окабе в Вашингтоне, чтобы обсудить способы укрепление сотрудничества в условиях военной угрозы со стороны Северной Кореи, сообщает 10 октября Kyodo.

babeltravel Военный парад в Северной Корее

В заявлении представителей Вооруженных сил США в Южной Корее говорится, что военные лидеры обменялись мнениями о важности расширения диалога и обязательств между США, Южной Кореей, Японией и рассмотрели варианты возможных мер по сдерживанию Северной Кореи от будущих провокаций.

Встреча генералов проходила в кулуарах военной конференции Ассоциации армии США.