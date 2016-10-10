Ярославль, 10 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Судебные приставы арестовали имущество нефтеперерабатывающего завода в поселке Константиновский Ярославской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФССП, предприятие накопило многомиллионные долги по зарплате и по социальным отчислениям.

yarregion.ru Менделеевский НПЗ

Многие работники ЗАО «Русойл-Москва» длительное время не получали заработную плату, и сумма задолженности по заработной плате у завода превысила 3 миллиона рублей. Помимо этого, руководство предприятия имеет миллионные долги перед налоговой службой, пенсионным фондом. Общая сумма задолженности составляет более 5 млн. рублей.

В рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали имущество НПЗ на 1,3 млн рублей. Под взыскание попади погрузчики, прицепы и 4 грузовика.

При этом, отметили в службе судебных приставов, на заводе уволились все руководители.

«Остался один учредитель — так что вручение всех постановлений и документов становится проблематичным», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в УФССП.