Иваново, 10 октября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. В Ивановской области дан старт импортозамещающему производству махровых тканей. Продукция предприятия способна занять порядка 20% российского рынка подобных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Как уточнили в ведомстве, на предприятии организован полный производственный цикл: от изготовления пряжи до выпуска готовых изделий из махровых тканей. Новая линия позволила создать 160 рабочих мест. Проект по производству махровых тканей реализован с привлечением средств Фонда развития промышленности: в начале года компания «Праймтекс» получила займ фонда в размере 466 млн рублей. Общий объем инвестиций в новое производство оценивается в 700 млн рублей.

Старт новому импортозамещающему производству 6 октября дали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Ивановской области Павел Коньков, заместитель директора Фонда развития промышленности Юрий Шамков и руководитель компании Юрий Яблоков.

Как прокомментировал губернатор Ивановской области Павел Коньков, предприятием освоено производство нового для региона продукта. «На рынке махровых тканей российские производители представлены очень незначительно. Кроме того, на примере этого проекта отработано взаимодействие текстильщиков и Фонда развития промышленности, которое позволило в кратчайшие сроки реализовать масштабный импортозамещающий проект», — добавил он.

Предприятие будет выпускать две марки полотенец — Lilea и Aquarell. Готовые изделия будут поставляться в крупные сетевые магазины. Продукция также будет реализовываться через интернет-магазины. Председатель совета директоров компании «Праймтекс» Юрий Яблоков уточнил, что предприятие намерено занять до 20% общего объема российского производства аналогичной продукции. Кроме того, есть планы по дальнейшему расширению этого направления.