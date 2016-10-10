Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Инфляция за 2016 год может оказаться на более низком уровне, чем это предполагалось ранее. Если раньше прогноз предполагал 5,8%, то сейчас она прогнозируется на уровне 5,4−5,5%. Об этом сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев на брифинге в Стамбуле сегодня, 10 октября.

ИА REGNUM Инфляция

Улюкаев уточнил, что к настоящему моменту уровень накопленной инфляции составляет 4,1%. На конец сентября этот показатель в прошлом году составлял 6,4%.

«Три оставшихся месяца будет примерно по 0,4%, декабрь может чуть больше — 0,5%. Все вместе это дает 5,4−5,5% по итогам года», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Улюкаев сообщил, что тарифы на газ для обычных потребителей и промышленных предприятий в будущем году по решению МЭР могут быть проиндексированы на три процента.

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