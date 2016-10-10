Москва, 10 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Задача, поставленная президентом России в сфере обороны, будет выполнена, несмотря на все ограничения финансовых ресурсов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская армия

«Эта геополитическая задача президента обеспечить 70% вооружений современными видами вооружения будет выполнена, несмотря на все ограничения финансовых ресурсов», — отметил министр.

Президент поставил задачу, в соответствии с которой к 2020 году российская армия должна быть оснащена современным вооружением на 70%.