Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Цена на сырую нефть может увеличиться до $60 за баррель к концу этого года, заявили официальные представители Саудовской Аравии, сообщает 10 октября France Press.

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«Мы наблюдаем выравнивание спроса и предложения. Вполне возможно, что к концу этого года цена вырастет до $60 за баррель», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих во время Всемирного энергетического совета в Стамбуле.

Напомним, на Всемирном энергетическом совете сегодня должны также выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин. Всемирный энергетический совет, в ходе которого проводятся двусторонние встречи с представителями крупнейших энергетических компаний мира, проводится раз в три года.