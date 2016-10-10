Луганск, 10 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, в Луганске (Луганщина, под контролем ЛНР) проходит многотысячный митинг (более 10 тыс. человек) против возможного ввода в ЛНР и ДНР международной миротворческой миссии.

lug-info.com Митинг в Луганске

Как сообщает ИА REGNUM, в митинге принимают участие движения ЛНР «Мир Луганщине», «Луганского экономического союза», профсоюзы, студенты, пенсионеры, трудовые коллективы предприятий Луганска и близлежащих населенных пунктов.

Митингующие держат в руках плакаты: «Луганск против интервентов», «Мы сами обеспечим свою безопасность», «Нет иностранной интервенции под видом вооруженной миссии» и прочее.

«Нас с пар сегодня вывели на митинг против миссии ОБСЕ и ООН. Сказали, быть на протесте где-то два часа, а потом можно расходиться. Народу много, автобусы подвозят даже с соседних городов — видел табличку из Лутугино», — рассказал в интервью ИА REGNUM студент Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Дмитрий.

Вчера вечером, 9 октября, глава ЛНР Игорь Плотницкий опубликовал обращение к жителям Луганщины с призывом выйти утром на акцию протеста против возможного ввода в Донбасс «голубых касок» ООН или международных миротворцев под эгидой миссии ОБСЕ.

«Я неоднократно заявлял о том, что силы Народной милиции в состоянии самостоятельно обеспечивать безопасность в Луганской Народной Республике. Это доказали прошедшие без единого инцидента праймериз, в которых участвовали внутренне перемещённые лица, для них были созданы все условия для голосования… Однако, несмотря на это, разговоры о возможном введении вооружённой миссии на Донбасс не прекращаются. Украина говорит в частности о том, что без военного контроля извне мы не сможем безопасно провести выборы. Праймериз показал всю нелепость такого предположения», — считает Плотницкий.

По его словам, попытка ввести на Луганщину миротворцев будет расценена, как интервенция. «С полной уверенностью можно заявить только одно: наш народ, переживший войну, больше никогда не допустит на Луганскую землю иностранцев с оружием. Ни под каким предлогом. Любая попытка ввести в нашу Республику вооруженную миссию будет приравниваться к интервенции. Ранее мы уже продемонстрировали, что готовы эффективно и без оружия противодействовать такой миссии», — говорится в обращении Плотницкого.

Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что Народная милиция ДНР не сможет на местных республиканских выборах обеспечить безопасность агитаторов от украинских политических партий или представителей этих партий. Он выразил опасения в том, что с ними могут расправиться местные жители.

Ранее Киев неоднократно заявлял о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН или международной военной миссии при ОБСЕ или ЕС. Напомним, 29 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко в ходе саммита ООН призвал руководство организации выработать подходы для отправки миротворческой миссии в Донбасс. «Сегодня Украина нуждается в помощи ООН и я считаю, что мы можем найти общий подход и успех в нашей координации и кооперации будет самым лучшим сигналом всему миру об эффективности Организации», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в г. Шахтерск (Донетчина, под контролем ДНР) и г. Луганск военные инструктора ДНР и ЛНР провели тренинги для школьников, студентов и госслужащих по силовому противодействию международным миротворцам. В частности гражданских обучали захватывать оружие миротворцев (разоружать) и блокировать технику наблюдателей.

Позже замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг выразил недоумение по поводу проведенных в ДНР и ЛНР учений гражданского населения.

«Это (учения) не было направлено специально на мониторинговую миссию ОБСЕ, хотя эти «учения» повлияли на нашу деятельность, будем так говорить… Для того, чтобы изменить мандат миссии или повести новую специальную миссию, необходимо коллективное решение всех стран, входящих в совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (это около 60 стран). До этого момента спецмиссия ОБСЕ остается гражданской наблюдательной миссией, и ее мандат не предусматривает подавление митингов и демонстраций. А проведение таких акций вызывает лишь недоумение», — сказал Хуг.