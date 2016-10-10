Тула, 10 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В СМИ прозвучали косвенные обвинения в адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Как сообщает «Дождь», полный тёзка тульского губернатора владеет элитной недвижимостью в центре Москвы, рыночная стоимость которой оценивается в 500−700 млн рублей. При этом доход Дюмина в 2015 году, согласно его декларации как кандидата в губернаторы, составил более 64 млн рублей.

Никола Пуссен. Пляски вокруг золотого тельца (фрагмент)

В декларации Дюмин указал, что владеет земельным участком, домом, квартирой, автомобилем и двумя машиноместами (размер и местонахождение недвижимости Дюмин уточнять не стал, что допускается действующим законодательством). Его жена заработала за 2015 год 42 тыс. рублей, у нее в собственности — один автомобиль.

В документе Дюмин указал, что квартира и два машиноместа были приобретены им в течение трех последних лет. Конкретную дату покупки он не уточнил и источник происхождения средств также не назвал.

Вместе с тем, издание отмечает: по данным ЕГРП, в декабре 2014 года полный тезка губернатора Тульской области — Алексей Геннадьевич Дюмин стал владельцем квартиры в доме номер 10 в Колымажном переулке в Москве. На это имя зарегистрирована квартира площадью 344 кв. метра, а также два машиноместа площадью 19,3 и 19,1 кв. метра.

Администрация Тульской области пока никак не прокомментировала публикацию.