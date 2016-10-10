Барнаул, 10 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум.

Электронные проездные в трамваях

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Пожар на станции Арбузовка Павловского района Алтайского края

Систему электронных проездных, которую в Барнауле обещают внедрить в ноябре этого года, начали тестировать с 5 октября на трамвайном маршруте №3, — такую информацию 5 октября озвучило ИА «Амител». В настоящее время уже закуплено 200 тысяч транспортных карт. Продавать их будут по 100 рублей. В целом в краевой столице будет 620 транспортных терминалов, которые будут находиться у кондукторов, и два десятка терминалов пополнения. Срок действия транспортной карты — три года.

Капремонт подвергли критике

Нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Алтайском крае привело к их подтоплению.

«Десятки жилых помещений были подтоплены в трех многоквартирных домах. Это произошло в Барнауле на улице Островского, 50 и улице Попова, 59, а также в общежитии Новоалтайска на улице Анатолия, 35», — об этом 10 октября сообщает газета «Алтайская правда».

Как следует из сообщения, эта ситуация послужила поводом для предъявления претензий к руководителю некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Александру Пономареву.

«В начале зимы мы заставляем людей испытывать дискомфорт, в том числе там живут семьи с детьми и пожилые люди. Никакого другого отношения, кроме возмущения, эта ситуация не вызывает!», — заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин. Он потребовал взять проблемные дома на личный контроль, произвести владельцам домов полное возмещение причиненного ущерба. Кроме того, глава региона заявил о необходимости пересмотреть организацию работ регионального оператора.

Шпалы и палы

О масштабном пожаре, произошедшем на станции Арбузовка Павловского района около 5 часов утра 10 октября, сообщает газета «Комсомольская правда». По предварительным данным, на открытой тупиковой площадке произошло возгорание шпал, которые складировали для утилизации. Огонь бушевал на площади 1 тыс. квадратных метров. В связи с большой площадью и быстрым распространением огня, ранг пожара подняли до второго уровня.

Работу пожарных осложняли высокая температура, сильное задымление, а также высокая горючесть материала. Пришлось привлекать аэромобильную группировку, добровольцев, пожарный поезд РЖД. В итоге, на месте работали 117 человек и 30 единиц техники.

При этом нарушения в движении поездов на железной дороге не допустили. Погибших и травмированных нет. Отмечается, что склад, где хранились шпалы, принадлежит частному предприятию.

По предварительной версии, причиной происшествия стал поджог.

«Не переносить же завод»

Масло, произведенное в Бийске, появляется на рынках Китая и Средней Азии, — об этом 4 октября сообщает газета «Бийский рабочий».

Как следует из статьи, поводом для темы послужило сообщение Росприроднадзора о несоблюдении экологических требований Бийским маслоэкстракционным заводом. Дело, как оказывается в том, что дома, появившиеся рядом с заводом (которому исполнилось уже 90 лет), поначалу строились как временное жилье. Потом их узаконили, и часть хозяев примыкающих подворий начала вести борьбу с заводом: выдвигали требования от «не шуметь» до «вовсе не работать». В коллективе предприятия лишь руками разводят: не переносить же завод.

Между тем, заместитель губернатора Алтайского края по сельскому хозяйству Александр Лукьянов во время своего недавнего визита на завод отметил разительные перемены, произошедшие на предприятии за последние четыре года.

«Я помню, в каком состоянии раньше был завод. То, что я увидел сегодня, — впечатляет. Предприятие набирает темпы. Надеюсь, это будет стимулировать наши алтайские крестьянские хозяйства: они знают, что есть потребитель их продукции», — отметил вице-губернатор.

Бийский завод планирует расширить присутствие на рынках Средней Азии и Китая. Например, в Китае бийское масло оказалось востребованным после модернизации оборудования.

Технопарк в Барнауле

Детский технопарк будет открыт в Барнауле к апрелю 2017 года. Это стало возможным потому, что Алтайский край, в числе 16-ти других регионов России, стал победителем конкурса Министерства образования и науки России, — сообщает 7 октября программа «Наши новости».

По задумке разработчиков проекта, технопарк должен занять пять этажей, около двух тысяч квадратных метров. Общая стоимость объекта — почти 145 миллионов рублей. Денежные средства на достройку помещения уже выделены из краевого бюджета. За счет федерального планируют приобрести оборудование для образовательного центра.

Сейчас готовится необходимая документация и заключаются договоры на его поставку. В первую очередь здесь планируется открыть направления по информационным технологиям и робототехнике.

Госдума: амбиции без края

О том, почему депутаты от Алтайского края, которых в нынешнем созыве Госдумы беспрецедентное количество (сразу девять) не стали ни председателями, ни даже замами в своих комитетах, 6 октября сообщает ИА «Банкфакс».

Со ссылкой на неназванные источники, в частности, отмечается, что в случае с «Единой Россией» игнорирование алтайских думцев по большей части связано с результатами партии на выборах.

«Четыре одномандатника от ЕР ожидаемо взяли свое, причем с неплохим перевесом. Но обыграть соперников-оппозиционеров они, по замыслу партии, должны были в любом случае — иной вариант не принимался. А вот в разрезе голосования за списки «Единая Россия» в Алтайском крае показала худший результат в РФ — всего 35% голосов при явке в 40%. Именно это стало основанием для отстранения представителей края от распределения руководящих постов», — пишет «Банкфакс».

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Мигрирует больше людей, чем приезжает

Миграция из Алтайского края по-прежнему превышает число приехавших в регион: об этом 8 октября сообщает сайт ИД «Алтапресс» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

С начала года Алтайский край покинули 24 397 человек, а прибыли в регион 21 280 человек. То есть, уехало на 3117 человек больше.

Большинство мигрируют из алтайского края в другие регионы России — 18 542 человека, а прибыло из субъектов федерации 14 948 человек.

Примечательно, что зарубеж из Алтайского края переехали 5855 человек, а вот из-за границы прибыли 6332 человека. В данном случае миграционный прирост составил 477 человек. Почти все — из стран ближнего зарубежья, — пишет «Алтапресс».

Алтайский учитель — миллионер попал в ТОП-5 рейтинга

Основатель алтайской торговой сети «Мария-Ра» Александр Ракшин вошел в ТОП-5 учителей, ставших миллионерами. Рейтинг был составлен накануне Дня учителя ресурсом finparty.ru, он включает успешных экс-педагогов со всего мира, — сообщает 10 октября газета «Аргументы и факты».

Издание напоминает, что Александр Ракшин, в давнем прошлом учитель физкультуры одной из школ Барнаула, начинал карьеру предпринимателя в качестве одного из владельцев зверофермы по разведению норок и чернобурых лисиц. Магазин площадью 70 кв. метров, из которого «выросла» крупнейшая в Сибири сеть «Мария-Ра», достался ему после разрыва с партнерами.

Сегодня сеть насчитывает 700 магазинов, а состояние бывшего учителя — 500 млн рублей.

«Светофор» оштрафовали

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю провело внеплановые проверки магазинов «Светофор» (ООО «Торгсервис 22»), сообщает 10 октября ИА «ПолитСибРу».

Известно, что в торговой сети навязывали потребителю покупку дополнительных товаров путем установления минимальной стоимости покупки, что является грубым нарушением законодательства. В настоящее время все нарушения устранены, в магазинах снято объявление о минимальной стоимости покупки в размере 300 рублей.

За включение в розничный договор купли-продажи условий, ущемляющих права потребителей, ООО «Торгсервис22» было привлечено к административной ответственности.

Фермеры отказались распахивать поля

Алтайские фермеры из небольшого хозяйства «Григорьевка» в Табунском районе решили использовать нулевую технологию подготовки почвы — то есть, не обрабатывать ее совсем. Зерно сеют в нераспаханном поле, — об этом 5 октября сообщили «Вести-Алтай».

На новую технологию перешли после тура в Аргентину. Результаты там, как оказалось, потрясающие, а недостатки — те же, что и в Табунах: мало дождей, суховеи и постоянный рост цен на горючее.

«До конца психологически не верится: как так — всю жизнь обрабатывал землю, а тут не обработать, взять и посеять? Ну, начали с того, что купили сеялку. Хотя это не самое главное, поля сначала надо подготовить, выровнять», — пояснил начальник по производству СПК «Григорьевка» Константин Гран.

Эксперименты с севооборотом будут продолжены.