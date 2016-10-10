Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Тарифы на газ для обычных потребителей и промышленных предприятий в будущем году по решению российского министерства экономического развития могут быть проиндексированы на три процента. Об этом сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев на брифинге в Стамбуле сегодня, 10 октября.

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Улюкаев также заявил, что министерство намерено проиндексировать тарифы на транспортировку голубого топлива. «Для газа это будет 3%: и для промышленности, и для населения», — отметил он.

Министр уточнил, что индексация будет происходить по принципу «инфляция минус»: «Тарифы предлагаем из принципа «инфляция минус», исходя из того, что прогноз по инфляции 4% на 2017 год», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЭР подготовил проект распоряжения правительства о продаже контрольного пакета акций «Башнефти» нефтегазовой компании «Роснефть».