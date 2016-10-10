Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга с понедельника отправился в плановый двухнедельный отпуск. Об этом 10 октября сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь петербургского градоначальника Андрей Кибитов.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко

По его словам, Георгий Полтавченко вернется в Смольный 24 октября.

Исполняющим обязанности губернатора на время отпуска Полтавченко назначен вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Александр Говорунов.

Предыдущий раз Полтавченко находился в отпуске с 20 февраля до 8 марта 2016 года. Тогда губернатора также замещал Говорунов.

Добавим, что Александр Говорунов непосредственно координирует и контролирует деятельность администрации губернатора Санкт-Петербурга, районных администраций, а также пяти комитетов Смольного.