Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в своем выступлении на 23-м Международном энергетическом конгрессе в Стамбуле заявил, что к концу 2016 года не исключен рост цен на нефть до $60 за баррель.

the-free-rider.com Нефтедобыча

По его словам, это может произойти и в октябре, и к концу 2016 года. Министр пояснил, что о росте цен на нефть до отметки в $60 за баррель нельзя говорить с полной уверенностью, тем более, что «это не наше дело — определять и формировать цены».

«Для нас важно правильно и эффективно инвестировать», — сказал министр. Он добавил также о важности баланса между спросом и предложением. «Мы не хотим, чтобы были шоковые изменения в ценах на нефть», — заключил министр.

Говоря о переговорах по стабилизации добычи нефти, аль-Фалих подчеркнул, что Саудовская Аравия рассчитывает на созидательную роль России. В частности, на 23-м Международном энергетическом конгрессе в Стамбуле пройдет встреча саудовского министра с министром энергетики РФ Александром Новаком, в ходе которой будут обсуждаться добычи нефти и другие связанные темы.