Москва, 10 октября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Власти России и США должны возобновить переговоры по всем международным проблемам, включая ядерную тематику. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью РИА Новости.

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«Да, сейчас в отношениях между РФ и США обострение, напряженность, — сказал Горбачев. — Произошел коллапс взаимного доверия».

При этом бывший лидер добавил, что представителям Москвы и Вашингтона необходимо возобновить переговоры по всей повестке дня, не замыкаться на региональных проблемах.

«И прежде всего — по ядерной проблематике», — отметил Горбачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что американское государство навязывает другим странам свою демократию, вместо того, чтобы дать им возможность сделать собственный выбор,

По его словам, Вашингтон не хотел превращения СССР в мощное демократическое государство — такой Союз противоречил бы политике доминирования США.

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