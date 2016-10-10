Новосибирск, 10 октября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Минимальный размер взноса на капремонт на три года установили в Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

На сегодняшний день тариф рассчитывается по 6,1 рубля за квадратный метр. Согласно постановлению регионального правительства от 10 октября 2016 года, с одного квадратного метра в месяц на 2017 год предусматривается плата в размере 6,45 рубля, на 2018 год — 6,80 рубля, на 2019 год — 7,05 рубля. По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Кима, увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт «не превышает прогнозируемого уровня инфляции». По данным министерства экономического развития региона прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год составляет 5,8%; на 2018 год — 5,5%; на 2019 год — 4,3%.

В 2015—2016 годах размер взноса на капремонт в регионе не индексировался, подчеркнул Ким. В облправительстве отметили, что «в большей части регионов СФО величина взноса на капремонт уже выше, чем в Новосибирской области». Например в Красноярском крае размер взноса составляет от 6,6 до 9,5 руб. за кв. м; в Омской области — 6,7 руб.; в Республике Алтай — 7,14 руб.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Новосибирской области увеличена с 25 до 30 лет. Ранее программа, начатая в 2014 году, должна была завершиться в 2038 году, а теперь ее действие продлили до 2043 года.

Напомним также, собираемость взносов на капремонт в Новосибирской области, по оценкам регионального правительства, составляет 78%. На 1 сентября текущего года на счет регионального оператора начислено 2,9 млрд рублей. «Из этих средств в 2016 году оплачено работ по капитальному ремонту чуть более 1 млрд рублей, законтрактовано, подписано по договорам и в стадии работы на объектах почти 2,5 млрд рублей», — рассказал Евгений Ким.