Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» продолжат «акции прямого действия» в отношении незаконно установленной в Санкт-Петербурге доски финскому маршалу Карлу Маннергейму вплоть до ее снятия или предъявления общественности хозяина доски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер петербургских другороссов Андрей Дмитриев.

ИА REGNUM Доска Маннергейму после ударов топором утром 10 октября

Он подтвердил, что четверо его единомышленников ранним утром 10 октября нанесли по доске несколько ударов топором с целью причинить ей ущерб. В ходе акции никто не был задержан: охрана у доски отсутствует уже с конца сентября.

Символику «НБ» на одежде активистов, фото которых появились в СМИ, Дмитриев объяснил тем, что эти буквы обозначают слова «нацболы», «национал-большевики», идеология которых не запрещена, в отличие от организации «Национал-большевистская партия», запрещенной решением Московского городского суда в 2007 году.

Андрей Дмитриев также пообещал, что акции в отношении доски Маннергейму будут продолжены. «Доска постепенно приходит в негодность. Внешний вид у нее уже не самый презентабельный. Раз городские власти отказываются ее демонтировать в соответствии с законом, и не признаются, кому принадлежит доска, будут продолжаться такие акции, чтобы она окончательно пришла в неприглядный вид», — сказал Дмитриев, добавив, что происходящее является свидетельством отношения горожан к организатору блокады Ленинграда.

По мнению лидера петербургских другороссов, в итоге всё это приведет к «победе над историческим недоразумением и идиотизмом тех, кто установил доску».

Андрей Дмитриев также рассказал о юридических последствиях предыдущих акций петербургских «другороссов» в отношении доски Маннергейму.

Так, после акции 1 августа, когда «лимоновцы» кинули в доску несколько пакетов красной краски и провели импровизированный митинг у доски, были составлены протоколы по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), но суд их вернул полицейским из-за ошибок в составлении.

По ситуации 8 сентября, когда активист «Другой России» Анатолий Тишин бросил брикет с краской в доску Маннергейму и был задержан, на него составлен протокол по статье 7.17 КоАП (Уничтожение или повреждение чужого имущества).

«У имущества должен быть хозяин. Если дело дойдет до суда, возможно, нам удастся выяснить личность того таинственного человека, который является хозяином доски и инициатором ее установки», — добавил Дмитриев.