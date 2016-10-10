Рязань, 10 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В поселках Мурмино, Листвянка, Окский, Варские, а также в селах Подвязье и Дядьково Рязанской области, в которых жители не видели горячей воды в течение пяти месяцев, начался отопительный сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ. По данным общественников, котельные начали подачу горячей воды 3 октября. Уже 5 октября отопление пришло в последние дома.

thestar.com Без горячей воды

Долг тепловой компании, с которой летом 2015 года было заключено концессионное соглашение, составляет примерно 30 млн рублей. Сейчас достигнута договоренность, согласно которой предприятие обязано погасить задолженность двумя траншами: в ноябре 2016 года и в январе 2017 года.

«Согласно соглашению компания обязалась, в том числе, модернизировать коммунальную инфраструктуру сельских поселений: построить новые котельные, заменить или отремонтировать оборудование в старых. Как удалось выяснить активистам ОНФ, большинство пунктов соглашения оказались неисполненными», — говорится в сообщении пресс-службы.

Общественники настаивают на том, что компания должна понести ответственность за то, что, несмотря на оплату коммунальных услуг жителями, в домах не было горячей воды и тепла.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в Рязани начался в двадцатых числах сентября. При этом в городе он также начался неспокойно: 4 октября в городе произошел прорыв теплотрассы, из-за которого без тепла остались более ста домов.