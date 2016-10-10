Москва, 10 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В России по итогам 2016 года ожидается снижение продаж легковых автомобилей на 13−14%, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственное исследование. Прогноз превышает ожидания Минпромторга.

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Предполагается, что по итогам года будет продано почти 1,3 млн новых легковых автомобилей, в то время как по итогам 2015 года было реализовано 1,5 млн машин.

Среди негативных факторов, оказывающих влияние на рынок эксперты назвали рецессию в экономике, инфляцию и снижение реальных доходов населения. При этом эксперты указали и на позитивное воздействие программы господдержи, в частности обновление автопарка, льготный лизинг и льготное кредитование.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рост авторынка стоит ожидать только в 2018 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Предполагается, что снижение объемов продаж новых автомобилей в России в 2016 году составит 10% по отношению к предыдущему году, а в 2017 году Минпромторг прогнозирует стабилизацию рынка.