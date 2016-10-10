Ярославль, 10 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области не нашла нарушений в исправительной колонии № 2 регионального УФСИН, где заключенные объявили голодовку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, протест заключенных был направлен на дестабилизацию ситуации в учреждении. А виноваты в этом, по мнению прокуратуры, сотрудники колонии, которые «ослабили контроль».

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 35 заключенных, содержащихся в штрафном изоляторе и в отряде строгих условий содержания, объявили голодовку. Тем самым они выражали протест условиям содержания. Голодовка продлилась четыре дня.

Ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, получивший соответствующее обращение. Также проверки в колонии провели прокуратура и центральный аппарат ФСИН России. Все участники голодовки были опрошены, проведены беседы и с администрацией колонии. Также проверяющие оценили, как в колонии соблюдаются требования законодательства к условиям содержания заключенных, и изучили необходимые документы.

По результатам проверки надзорное ведомство сделало вывод о том, что никаких нарушений в колонии нет.

«Заключенные содержатся штрафном изоляторе, в помещениях камерного типа и на строгих условиях на законных основаниях за допущенные нарушения режима содержания. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также качество оказания медицинской помощи заключенным проверено с привлечением специалистов Центра санитарно-эпидемиологического надзора и территориального Управления Росздравнадзора. Нарушений прав осужденных не выявлено», — отмечается в официальном сообщении прокуратуры Ярославской области.

Также надзорный орган подчеркнул, что голодовка была направлена «дестабилизацию обстановки в колонии и вызвана ослаблением контроля со стороны сотрудников учреждения». Ввиду этого начальнику УФСИН России по Ярославской области внесено представление.