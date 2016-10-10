Киев, 10 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Вчера, 9 октября, в Донбассе боевые действия шли на всех основных участках фронта — Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях. При этом подразделения ВСУ и ВС ДНР применяли ствольную артиллерию, минометы и бронетехнику. Об этом 10 октября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

ArmyAmber Разведчик

Так, по словам источника в Народной милиции ДНР, прошлой ночью на Донецком направлении под обстрел ВСУ попали позиции республиканской армии на территории бывшего аэропорта Донецка, в г. Ясиноватая (промзона), пос. Трудовское Волновахского района и пос. Александровка Марьинского района. При этом украинские войска выпустили 135 мин и артиллерийских снарядов, использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

«С 18:00 до полуночи украинская сторона вела обстрелы поселков Трудовские и Александровка…, а также территории аэропорта и промзоны. По этим участкам было выпущено 127 мин калибрами 82 и 120 мм, а также восемь артиллерийских снарядов калибра 122 мм», — рассказал ДАН военный.

Кроме того, военкоры группы оповещения «Новороссия. Первый оперативный» отмечают, что в районе поселка Трудовское (под Донецком) крупная разведгруппа ВСУ прорвалась вглубь территории ДНР (дошла к району очистных сооружений ш. Трудовская). Сообщается, что ее прорыв блокируют разведчики ДНР.

При этом украинская сторона из районов Марьинки и Красногоровки пытается прикрыть отход группы — применяются минометы, ствольная артиллерия и танки.

Ранее, 9 октября, оперативное командование НМ ДНР проинформировало о гибели двоих солдат ДНР, а также пленении одного республиканского бойца.

«В результате деятельности украинской ДРГ в районах сел Ленинское и Саханка двое военнослужащих армии ДНР были убиты, еще один взят в плен», — сказал источник.

Он сообщил, что переброска украинской разведгруппы сопровождалась отвлекающим артиллерийским и минометным обстрелом позиций ДНР со стороны с. Широкино (под контролем ВСУ).

В свою очередь, 10 октября спикер пресс-центра «АТО», подполковник ВСУ Виктор Шубец отметил, что вчера войска ДНР и ЛНР 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск.

По его словам, позиции ВСУ в Марьинке (Мариупольское направление) были обстреляны из минометов 82 калибра, а в Широкино — из ствольной артиллерии калибра 122 мм. «На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Противник нарушал режим тишины в районах Марьинки, Гранитного и Павлополя, где против украинских защитников применили гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие», — сказал Шубец.

Он сообщил, что на Донецком направлении зафиксировано четыре обстрела. В частности в Авдеевке украинские силовики попали под минометный обстрел. «Под вражеским огнем из боевой машины пехоты, гранатометов, пулеметов крупного калибра, стрелкового оружия оказались защитники Новгородского», — добавил Шубец.

Подполковник отметил, что на Луганском направлении зафиксировано два нарушения режима тишины. Так, вблизи Трехизбенки и Новоалександровки опорные пункты сил АТО подверглись обстрелам из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем.

Напомним, 9 октября заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Горловском направлении разведка ДНР выявила позиции тяжелых минометов ВСУ, а также установила факт присутствия в зоне конфликта снайперов из США.

«Наша разведка продолжает выявлять объекты ВСУ, подлежащие уничтожению в случае перехода противника в наступление. Так, в районе населенного пункта Майорск (1,5 км от линии соприкосновения) в районе моста выявлены огневые позиции шести минометов калибром 120 мм. Кроме того, наша разведка установила местоположение снайперов, прибывших в зону «АТО» из США», — рассказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в Минске представители Украины, ДНР и ЛНР подтвердили готовность с 1 сентября установить на линии соприкосновения в Донбассе режим полного прекращения огня. Режим тишины продержался несколько дней. Позже глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий отметили, что будут готовы обеспечить режим прекращения огня только с 15 сентября.