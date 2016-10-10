Одесса, Украина, 10 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. На Куликовом поле в Одессе произошла драка между членами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местными жителями, которые выступали с требованием независимого расследования трагических событий в Доме профсоюзов 2014 года. Об этом, как передает Life.ru, сообщили в «Антимайдане».

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«На Куликовом поле произошла очередная провокация, — говорится в сообщении. — Радикалы выхватили одесский флаг у женщины и спровоцировали потасовку. Только и могут воевать с женщинами, стариками и флагами».

На месте потасовки присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые разнимали конфликтующих. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Благодаря вмешательству сотрудников полиции драка была прекращена, — говорится в сообщении. — Один из членов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был задержан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года украинские радикалы атаковали палаточный городок на Куликовом поле в Одессе, где местные жители собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. В ходе беспорядков сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но боевики окружили здание и подожгли его. По официальным данным, в результате инцидента погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.