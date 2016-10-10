Москва, 10 октября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. На валютном рынке 10 октября доллару вновь удалось пусть и незначительно, но вырасти против конкурентов. Цены на золото смогли удержаться выше психологического рубежа в $1250 за унцию, а вот цены на нефть прервали свою победную серию из четырех торговых сессий, говорит вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер.

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«Коррекцию вызвали озвученные министром энергетики России Александром Новаком сомнения в том, что на предстоящей 12 октября встрече в Стамбуле, где к ОПЕК присоединятся коллеги из не входящих в картель стран, конкретики по реализации соглашения о сокращении добычи выработать не удастся», — говорит аналитик.

Рынок нефти остается перенасыщенным, полагает эксперт. «Об этом свидетельствует то, что Саудовской Аравии из-за выросших цен не удалось продать большую партию по долгосрочным контрактам, и теперь эти объемы окажутся на спот-рынке», — указывает он.

На 10 октября нефть Brent продолжает колебаться вокруг отметки 51,75 долларов за баррель.