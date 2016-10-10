Нарьян-Мар, 10 октября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Общий объем вылова по региону составил 12,4 тысяч тонн рыбы, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года (12,2 тысяч тонн за три квартала 2015 года). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Василий Петров. Рыболов. 1871

Львиная доля улова традиционно приходится на морской промысел. С января по октябрь 2016 года суда Ненецкого рыбакколхозсоюза в акватории Баренцева моря и в прибрежной части выловили 8,9 тысяч тонн трески, 2,5 тысячи тонн пикши, 625 тонн скумбрии и 36 тонн окуня.

Промышленный вылов на внутренних водоемах Ненецкого автономного округа за 3 месяца составил 188 тонн. Индивидуальные предприниматели и рыболовецкие колхозы добывали ряпушку (72 тонны), навагу (45 тонн), щуку (18 тонн), плотву (6,3 тонны), сига (21 тонны), семгу (7,9 тонны), язя (5,9 тонны) и пелядь (4,3 тонны).

Представители традиционного рыболовства, запросив в 2016 году квоты на разные виды водных биоресурсов общим объемом 484 тонны, выловили 907 килограмм рыбы.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО в округе зарегистрировано 170 физических лиц и 4 семейных (родовых) общины — представителей традиционного рыболовства.

За этот же период рыбаки-любители выловили на Печоре 11,3 тонны рыбы. Разрешение на вылов рыбы на территории НАО (путевку) получили 2428 человек. Большую часть их улова составили горбуша, семга, сиг, налим и щука.

Как пояснили в профильном департаменте, основной сезон для рыбаков НАО продолжится до ледостава.