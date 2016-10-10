Челябинск, 10 октября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинске утром 10 октября на месте, где 8 октября погибли сотрудники скорой помощи, собрались их коллеги. Люди почтили память погибших, проезжавшие машины скорой помощи включали сирену, передает корреспондент ИА REGNUM.

Импровизированный мемориал

Напомним, 8 октября около 06:00 в Челябинске на Свердловском тракте пьяный 27-летний парень в машине «Хонда» на скорости около 170 километров в час врезался в машину скорой помощи, которая после столкновения вылетела за пределы проезжей части и ударилась в столб линии электропередачи. Водитель машины и фельдшер погибли на месте, перевозимый 10-месячный мальчик позже скончался на операционном столе. Еще две девушки 23 и 22 лет, мать ребенка и второй фельдшер, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Челябинцы принесли цветы и игрушки

Как сообщало ранее ИА REGNUM, произошедшее ДТП шокировало и возмутило жителей не только Челябинска. К спонтанно организованной акции 9 октября, на которой включалась сирена машин скорой помощи, присоединились из других городов.

Сегодня, 10 октября, на место трагедии, где все еще лежит на земле разрушенная на три части электроопора, по договоренности, к 10 часам съехались бригады скорой помощи, которые смогли прибыть в промежутке между выездами.

Утром сотрудники скорой помощи собрались на месте трагедии

Возле опоры организовано место возложения цветов, горят лампады, размещены фотопортреты погибших сотрудников скорой. Рядом с цветами — много мягких игрушек, они расставлены около лампад и цветов, в память о погибшем младенце. Сотрудники скорой и простые граждане, возложив цветы, стояли полукругом возле места, ставшего мемориалом.

Отметим, предполагаемый виновник ДТП 27-летний Александр Филин был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и взят под стражу. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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