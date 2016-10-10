Мурманск, 10 октября, 2016, 10:59 — ИА Регнум.



Константин Коровин. Мурманский берег

В январе — июле 2016 года организациями Мурманской области было получено более 70 млн рублей прибыли и 4 млн рублей убытка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

«Сальдированный финансовый результат деятельности организаций по области в целом по отношению к уровню за такой же период прошлого года возрос на 29,5%, — отметили в ведомстве. — Наибольший его рост отмечен по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии» — в 4,3 раза. Кроме того, влияние на величину показателя, сложившегося по области в январе — июле 2016 года, оказало увеличение положительного результата деятельности организаций вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (на 53,4%), на который в сальдированном финансовом результате по области приходилось 64,1%».

В целом, по данным Мурманскстата, в общем количестве организаций доля убыточных составила 41,2%. Отметим, в январе — июле 2015 года их было 37,8%. «Наибольшие суммы убытка получены организациями видов экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Рыболовство, рыбоводство», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, количество убыточных предприятий в Мурманской области в целом остаётся неизменным на протяжении нескольких лет. В 2014 году эксперты связывали эту тенденцию с макроэкономическими факторами.

Добавим, впервые рыбная отрасль региона серьёзно пострадала в 2015 году — тогда в Мурманской области была зафиксирована вспышка нового для Заполярья заболевания. Болела как дикая сёмга, так и выращенная в неволе. О миксобактериозе в садках предприятий аквакультуры стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги.