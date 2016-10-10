Вашингтон, 10 октября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Самым популярным в мире автомобилем, как и в 2015 году, стала японская Toyota Corolla. В течение восьми первых месяцев года спрос на нее составил 836 тысяч единиц, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году, сообщают эксперты Focus2move.

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На втором месте в мире — американский пикап Ford F-Series, проданный в количестве 642 тыс. экземпляров и показавший рост на 9,2% за год. Третья позиция — за немецким VW Golf (634 тыс, — 6,1%).

В десятку лидеров рейтинга также входят Ford Focus, Hyundai Elantra, Toyota RAV 4, Volkswagen Polo, Honda CV-R, Toyota Camry, Chevrolet Silverado. Продажи Hyindai Tucson за год выросли на 196,2%, из-за чего модель оказалась на 13-й строчке вместо 83-й.