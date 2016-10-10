Ростов-на-Дону, 10 октября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Шахтеры Ростовской области — бывшие работники компании-банкрота «Кингкоул» — опровергают информацию о том, что ситуация с долгами нормализуется. Инициативная группа подготовила заявление, которое горняки Гуково планируют передать в администрацию президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

В частности, в письме главе российского государства Владимиру Путину говорится о росте социальной напряженности на шахтах, о неисполнении обязательств по погашению долгов по зарплате и недостоверной информации, распространяемой от имени руководства Ростовской области.

«В ряде изданий появились публикации о том, что задолженность якобы планомерно погашается и ситуация на шахтах нормализуется. Полагаем, что данные публикации инициированы руководством Ростовской области с целью смягчить негативный эффект от нашего обращения к президенту РФ», — сказано в обращении.

На сегодняшний день горнякам выплачено более 19,2 млн рублей, но это капля в море. Так, например, при задолженности в 159 тыс. 333 рубля бывший работник ГК «Кингкоул» Г.Н. Павлюк получил выплату в размере 250 рублей, Л.К. Матвиенко вместо 126 тыс. 148 рублей — 136 рублей 25 коп. А.А. Ефименко ждёт 428 тыс. 939 рублей, ему же вернули 27 тыс. рублей. А многие работники вообще не получили ни копейки.

«Шахтёры второй год живут без рубля в кармане, при невыплаченных кредитах, долгах по ЖКХ и необходимости ежедневно что-то есть и надевать. Многие уже остались без газа за неуплату. Требуем погашения задолженности по заработной плате и по пайковому углю за три года — сразу и в полном объеме», — говорится в заявлении.

Напомним, что шахтёры, объявившие в августе этого года голодовку из-за долгов по зарплате, приостановили акцию протеста, так как отказ от еды подкосил здоровье ее участников. Горняки говорят: «Случилось то, чего все и боялись — после выборов о нас забыли. Уголь как обещали, так и обещают. Что касается задолженности, то только за апрель-май 2015 года до сих пор выплачивают остатки. Просвета никакого нет, и мы не знаем, что делать», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM участник инициативной группы Дмитрий Коваленко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выплаты долгов угледобытчикам на первом этапе должно было быть выделено 50 млн рублей. Об этом заявлял более 1,5 месяца назад губернатор Василий Голубев, прибывший на встречу с горняками. Но на том все и остановилось. Платежи, которые производит ОАО «Региональная корпорация развития», хоть и начались 25 августа, но весь процесс длится очень медленно.

Собственник обанкротившейся угольной компании ожидает приговора суда в СИЗО. Владимир Пожидаев нарастил долг, превышающий 300 млн рублей, в числе пострадавших горняков — более 2,2 тыс. человек.

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