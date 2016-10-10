Таллин, 10 октября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, официально вступила в должность главы эстонского государства первая женщина-президент Керсти Кальюлайд. Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии президента, отметив, что церемония прощания с прежним президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом и инаугурация нового пройдут в парламенте.

polskieradio.pl Керсти Кальюлайд

В канцелярии добавили, что в отличие от прежних лет церемония будет отличаться торжественностью.

Кальюлайд будет приведена к присяге, ей будут переданы регалии президента — нагрудная цепь с золотой звездой. Гостелевидение и радио Эстонии будет вести прямую трансляцию. Начало в 15:00 по таллинскому времени (соответствует мск). После присяги будет дан прием для представителей институтов власти страны, дипломатического корпуса и высокопоставленных государственных служащих.

Напомним, Керсти Кальюлайд была избрана президентом 3 октября на безальтернативной основе голосами 81 депутата парламента при необходимом минимуме в 68 голосов «за». Кальюлайд — профессиональный еврочиновник, работала от Эстонии в Счетной палате Евросоюза с 2004 года.