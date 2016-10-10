Калуга, 10 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Все 564 котельные калужского региона запущены в работу и подали тепло, но в 16 домах области — в Малоярославецком районе, в городе Тарусе и в поселке Думиничи пока холодно, сообщает 10 октября корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания правительства Калужской области.

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Так, жители 8 домов в Думиничах из-за продолжающегося ремонта теплотрассы продолжают мерзнуть в своих квартирах. Также холодно в 4 домах Малоярославецкого района: в селе Оболенское и в посёлке Детчино и в 4 домах в городе Тарусе.

Между тем, глава администрации Думиничского района Владимир Жипа (кстати, бывший министр природных ресурсов, экологии и благоустройства области), не дождавшись окончания ремонтных работ на теплотрассе, поспешил улететь в отпуск и оставил дома без тепла. Эта информация особенно возмутила губернатора области Анатолия Артамонова, который назвал ситуацию в замерзающем поселке «полным безобразием». «Как можно поехать в отпуск, когда ты точно знаешь, что у тебя дома не будут отапливаться», — подчеркнул калужский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие жители области жалуются на холодные батареи в своих квартирах и чаще обычного простужаются. Коммунальщики бойко рапортуя губернатору области о начале отопительного сезона, на самом деле, не спешат подавать тепло в жилые дома. Так, если в центре Калуги, квартиры горожан начали понемногу отапливать, то в дома отдаленных микрорайонов все еще холодно. В то же время, региональным управлением Роспотребнадзора в Калуге уже зарегистрировано более 4 тыс. случая острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости увеличился с 73,1% до 106,9% на 10 тысяч жителей областного центра.