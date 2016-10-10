Саратов, 10 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Для возмещения причиненного бюджетной системе ущерба в ходе следствия арестовано имущество организованной преступной группы на сумму более 386 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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Кировский районный суд Саратова вынес приговор по уголовному делу в отношении Светланы Курышкиной 1967 года рождения, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В суде установлено, что с апреля 2007 года по ноябрь 2011 года Курышкина входила в состав организованной преступной группы. С целью хищения бюджетных средств сообщники создали более 30 различных фирм.

В бухгалтерском учете указанных организаций отражались ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях, не имевших места в действительности. На основании этих документов из бюджета РФ незаконно возмещался налог на добавленную стоимость (НДС).

Всего в результате действий членов организованной группы в указанный период было похищено 519,4 млн рублей в виде возмещенного НДС. Часть из них была легализована путем совершения гражданско-правовых сделок.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил Курышкиной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тыс. рублей.

Сообщники Курышкиной ранее уже были осуждены к различным срокам наказания, отмечает пресс-служба надзорного ведомства.