Сыктывкар, 10 октября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В сентябре этого года в Коми индекс потребительских цен составил 100,2%, что ниже прошлогоднего показателя (сентябрь 2015 г. — 100,9%). С начала года потребительские цены выросли на 3,1% (январь-сентябрь 2015 г. — на 10,3%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены. Потребительская корзина

Как ИА REGNUM сообщили в Комистате, снижение цен на продовольственные товары, наблюдавшееся в предыдущие месяцы, сменилось ростом в сентябре (на 0,2%). В истекшем месяце в наибольшей мере выросли цены на яйца — на 7%. Из плодоовощной продукции огурцы подорожали на 31%, апельсины — на 16%, помидоры — на 5%, груши — на 3%. Увеличение цен в среднем на 1−2% наблюдалось на свинину, мясо птицы, рыбопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия, масло сливочное и оливковое, маргарин, молоко стерилизованное, йогурт, творог, консервы овощные и фруктово-ягодные, мед, крупу гречневую.

Вместе с тем, с массовым поступлением продукции нового урожая, капуста подешевела на 15%, свекла — на 13%, морковь и виноград — на 12%, лук — на 11%, яблоки — на 10%, картофель — на 7%. Кроме того, снижение цен наблюдалось на бананы и сахар — на 8% и 9% соответственно.

Индекс цен на непродовольственные товары составил 100,7%. Наибольший прирост цен в сентябре т.г. зафиксирован на стеклянную посуду — на 6%, женские туфли закрытые с верхом из натуральной кожи и сумки из искусственной кожи — на 5%, ткани шерстяные и полотно гардинное, сапоги женские осенние, рюкзаки для школьников, газомоторное топливо — на 4%, перчатки из натуральной кожи и трикотажные, табачные изделия, сухие корма для животных — на 3%. В среднем на 1−2% увеличились цены на одежду и белье, обувь, отдельные бытовые приборы, велосипеды, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, персональные компьютеры, строительные материалы.

В сентябре на рынке платных услуг, как и год назад, наблюдалась дефляция, составившая за месяц 99,7% (в сентябре 2015 г. — 99,6). Это было обусловлено снижением стоимости проезда в поездах дальнего следования — на 9%, начального курса обучения вождению легкового автомобиля — на 2%, услуг в сфере зарубежного туризма — на 0,5%.

В то же время выросли в цене ветеринарные услуги — на 8%; из медицинских услуг увеличилась стоимость сеанса лечебного массажа — на 6%, первичного консультативного приема у врача — на 2%. Из наблюдаемых бытовых услуг стоимость установки пластиковых окон подорожала — на 7%, стрижка модельная в мужском зале — на 1%. Среди жилищных услуг увеличилась стоимость проживания в студенческом общежитии — на 6%, аренда однокомнатной квартиры — 2%. Из услуг образования занятия на курсах иностранных языков подорожали на 6%, обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования — на 4%.